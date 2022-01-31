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Big Boss gitti

Kongolu stoper, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon’da kiralık olarak forma giyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Big Boss gitti
Belçika'dan Antwerp ve Portekiz'den Porto'yla anılan Christian Luyindama, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'a transfer oldu. Kongolu stoper, sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'da kiralık olarak forma giyecek. Sarı kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki Luyindama için kiralama bedeli almayacak ancak sezonun ikinci yarısında alacağı parayı Al Taawon karşılayacak. Al Taawon, sezon sonunda isterse 3 milyon euro ödeyip futbolcunun bonservisini satın alabilecek. Yedlin, Assunçao ve Luyindama'nın ayrılığının ardından Galatasaray'ın kadrosunda 3 kişilik yabancı kontenjanı açıldı.
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