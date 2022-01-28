GALATASARAY HABERİ: Cimbom sol bekini buldu! Aanholt'un yerine Juankar... (GS spor haberi)

Aanholt'tan beklediği verimi alamayan Galatasaray için İspanyol basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. AS'ın haberine göre; Galatasaray, Panathinaikos'ta forma giyen Juankar'ın peşinde... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği, anlaşma sağlanması halinde herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyeceği dile getirildi. Öte yandan Panathinaikos'un, oyuncusuyla yola devam etmek için ısrarcı olacağı da gelen haberler arasında...



Panathinaikos takımında başarılı bir sezon geçiren Juankar ile G.Saray'la birlikte Granada ve Espanyol'un da ilgilendiği belirtiliyor.