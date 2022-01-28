Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Cimbom sol bekini buldu! Aanholt'un yerine Juankar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Cimbom sol bekini buldu! Aanholt'un yerine Juankar... (GS spor haberi)

Aanholt'tan beklediği verimi alamayan Galatasaray için İspanyol basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. AS'ın haberine göre; Galatasaray, Panathinaikos'ta forma giyen Juankar'ın peşinde... İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom sol bekini buldu! Aanholt'un yerine Juankar... (GS spor haberi)

Aanholt'tan beklediği verimi alamayan Galatasaray için İspanyol basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. AS'ın haberine göre; Galatasaray, Panathinaikos'ta forma giyen Juankar'ın peşinde... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği, anlaşma sağlanması halinde herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyeceği dile getirildi. Öte yandan Panathinaikos'un, oyuncusuyla yola devam etmek için ısrarcı olacağı da gelen haberler arasında...

Panathinaikos takımında başarılı bir sezon geçiren Juankar ile G.Saray'la birlikte Granada ve Espanyol'un da ilgilendiği belirtiliyor.

DİĞER
16 yaşında Barcelona’yı peşine taktı! Türk asıllı yıldız adayı Kenan Yıldız için girişimler başladı
İzmir'de göçmen kaçakçısı yüzünü gizlese de polisten kaçamadı! Yüzündeki küçücük yara izi ele verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor