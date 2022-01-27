Galatasaray’ı geri çevirdi

Fransız Telefoot'tan Julien Maynard, Luis Campos'un Galatasaray'ın başına geçmeyeceğini iddia etti. Haberde, "Görüşmeler, Campos'un Türkiye'ye iniş videosuyla ateşlendi. Masada sportif direktörlüğün de dahil olduğu bir ortaklık konusunda görüşmeler yapıldı. Ancak sportif direktörlük teklifini reddetti" bilgisi verildi.



DÜRÜST DE KABUL ETMEDİ



Futbolda yeni yapılanmaya giden Başkan Burak Elmas'ın danışmanlık teklifinde bulunduğu Luis Campos'tan sonraki hamlesi Ali Dürüst oldu. Elmas, eski yol arkadaşı Dürüst'e futbol şubesinin başına geçmesini ve Florya'yı yönetmesini istedi. Ancak Dürüst de teklife sıcak bakmadı.