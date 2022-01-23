Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi seferberlik ilan edildi! Yönetim...

G.Saray Trabzonspor maçı öncesinde kenetlendi. Son 11 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor ile oynayacakları derbiyi çıkış maçı olarak görüyor. Aslan bu maçı kazanarak mental açıdan kuvvetlenmek istiyor.

FUTBOLCULARDAN GALİBİYET SÖZÜ Takvim'in haberine göre; Zorlu maç öncesinde Arda, Marcao ve Muslera Torrent'ten izin alarak takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası futbolcular hep bir ağızdan galibiyet sözü verdi.