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Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi seferberlik ilan edildi! Yönetim...

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u evinde ağırlayacak Galatasaray'da, ultimatom verildi. Uzun zamandır galibiyet alamayan Galatasaray, Trabzonspor derbisiyle beraber morallenmek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bununla beraber Galatasaray yönetimi de, Trabzonspor maçı için adeta seferberlik ilan etti. İşte yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi seferberlik ilan edildi! Yönetim...

G.Saray Trabzonspor maçı öncesinde kenetlendi. Son 11 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor ile oynayacakları derbiyi çıkış maçı olarak görüyor. Aslan bu maçı kazanarak mental açıdan kuvvetlenmek istiyor.

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi seferberlik ilan edildi! Yönetim...

FUTBOLCULARDAN GALİBİYET SÖZÜ

Takvim'in haberine göre; Zorlu maç öncesinde Arda, Marcao ve Muslera Torrent'ten izin alarak takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası futbolcular hep bir ağızdan galibiyet sözü verdi.

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi seferberlik ilan edildi! Yönetim...

YÖNETİCİLERDEN MORAL AŞISI

G.Saray'da Başkan Burak Elmas ve yöneticiler de derbi maç öncesi Florya'dan bir an olsun ayrılmadı. Sarı- Kırmızılı Yönetim, teknik ekip ve futbolculara derbi öncesi moral verdi.

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