Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi seferberlik ilan edildi! Yönetim...

G.Saray Trabzonspor maçı öncesinde kenetlendi. Son 11 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor ile oynayacakları derbiyi çıkış maçı olarak görüyor. Aslan bu maçı kazanarak mental açıdan kuvvetlenmek istiyor.
FUTBOLCULARDAN GALİBİYET SÖZÜ
Takvim'in haberine göre; Zorlu maç öncesinde Arda, Marcao ve Muslera Torrent'ten izin alarak takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası futbolcular hep bir ağızdan galibiyet sözü verdi.
YÖNETİCİLERDEN MORAL AŞISI
G.Saray'da Başkan Burak Elmas ve yöneticiler de derbi maç öncesi Florya'dan bir an olsun ayrılmadı. Sarı- Kırmızılı Yönetim, teknik ekip ve futbolculara derbi öncesi moral verdi.
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