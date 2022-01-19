Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Andriy Shevchenko ve Galatasaray... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Andriy Shevchenko ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Domenec Torrent göreve getirilirken, teknik direktör arayışları kapsamında ilk olarak Andriy Shevchenko'ya bir teklif yapıldığı belirtildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:47
GALATASARAY HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Andriy Shevchenko ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'ın İspanyol çalıştırıcı öncesinde Andriy Shevchenko ile görüştüğü ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Andriy Shevchenko ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılıların o dönemde henüz Genoa'dan ayrılmamış olan ama ayrılma iddiaları artan Ukraynalı teknik adama teklifte bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Andriy Shevchenko ve Galatasaray... (GS spor haberi)

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET

Football TV kanallarında da görev yapan Ukraynalı gazeteci Igor Bubras'ın haberine göre Shevchenko, Genoa'dan resmen ayrılmadan önce Galatasaray, kendisine bir teklifte bulundu. O süreçte İtalyan ekibinin başındaki görevini resmî anlamda sürdüren Shevchenko, bu teklifi reddetti.

GALATASARAY HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Andriy Shevchenko ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Galatasaray, 11 Ocak'ta Domenec Torrent'in yeni teknik direktör olacağı kesinlik kazanırken Andriy Shevchenko de 15 Ocak'ta resmî olarak Genoa ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Andriy Shevchenko ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Polonya Milli Takımı ve Benfica ile ismi geçen Andriy Shevchenko'nun Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu'dan görevi devralabileceği de aktarıldı.

DİĞER
Müge Anlı’yı çileden çıkaran cinayet! Müge Anlı’da ortaya çıkan cinayetin altından yasak aşk mı çıkacak?
Beşiktaş'ın Adem Ljajic ile imtihanı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor