GALATASARAY HABERİ: O gerçek ortaya çıktı! Andriy Shevchenko ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Domenec Torrent 'i getiren Galatasaray 'ın İspanyol çalıştırıcı öncesinde Andriy Shevchenko ile görüştüğü ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların o dönemde henüz Genoa'dan ayrılmamış olan ama ayrılma iddiaları artan Ukraynalı teknik adama teklifte bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET

Football TV kanallarında da görev yapan Ukraynalı gazeteci Igor Bubras'ın haberine göre Shevchenko, Genoa'dan resmen ayrılmadan önce Galatasaray, kendisine bir teklifte bulundu. O süreçte İtalyan ekibinin başındaki görevini resmî anlamda sürdüren Shevchenko, bu teklifi reddetti.