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Muslera’yı yedirmeyiz!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle şimşekleri üzerine çeken yönetici Işıtan Gün, Muslera açıklamasıyla da tepkilerin odağında yer aldı. Hatay maçının ardından konuşan Gün, "6 ve 9 numaradan önce bizim iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Muslera iyileşse bile çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Sezon sonunda Muslera ile yollarımızı ayıracağız" dedi. Terim'in gönderilmesi nedeniyle yönetime kızgın olan taraftarlar bir kez daha isyan bayrağını açtı. Sarıkırmızılılar, "Muslera'yı yedirmeyiz" paylaşımları yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Muslera’yı yedirmeyiz!
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle şimşekleri üzerine çeken yönetici Işıtan Gün, Muslera açıklamasıyla da tepkilerin odağında yer aldı. Hatay maçının ardından konuşan Gün, "6 ve 9 numaradan önce bizim iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Muslera iyileşse bile çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Sezon sonunda Muslera ile yollarımızı ayıracağız" dedi. Terim'in gönderilmesi nedeniyle yönetime kızgın olan taraftarlar bir kez daha isyan bayrağını açtı. Sarıkırmızılılar, "Muslera'yı yedirmeyiz" paylaşımları yaptı.
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