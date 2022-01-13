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GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

Spor haberi... Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcının maliyeti de ortaya çıktı. İşte Torrent'in Galatasaray'a 1.5 yıllık maliyeti... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:19
GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

G.Saray'da 4 yıldır takımın başında bulunan Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İspanyol teknik adam mesaiye resmen başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan Domenec Torrent'in teknik ekibi, maliyeti ve kontrat süresi de belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

Hürriyet'in haberine göre; Yeni görevine dün start veren ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımın başındaki ilk antrenmanına çıkan Domenec Torrent ile Galatasaray Kulübü, 6 aylık yani yarım sezonluk değil, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

EKİBE BİR DE ANALİZ UZMANI KATILACAK
İspanyol İspanyol teknik adam, Galatasaray'a 5 yardımcısı ile birlikte görev yapacak. Önceki gün geç saatlerde Türkiye'ye adımını atan Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenörü Jordi Guerrero ve Jordi Gris, kaleci antrenörü Ricard Segarra ve atletizm antrenörü Julian Jimenez ile birlikte İstanbul'a geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

Aynı zamanda Domenec Torrent'in ekibine Pep Guardiola ile birlikte görev yaptığı süreçte yer alan bir de analist uzmanı önümüzdeki hafta dahil olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

YÖNETİM TANRIVERMİŞ'İ DE İSTİYOR! RİERA DERKEN...
Birçok kişinin merak ettiği sorunun yanıtına da Hürriyet ulaştı. Torrent ve 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti yaklaşık 25 milyon TL, İspanyol hoca ve yardımcılarının 1.5 yıllık toplam maliyetinin 1.5 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

Sarı kırmızılılarda yönetim Torrent'in ekibine bir Türk antrenör dahil etmek istiyor. O isim de İtalya'nın Spezia kulübünde görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

Geçmişte Galatasaray'da uzun yıllar mesai harcayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulübü ile kontratını feshedebilirse sarı kırmızılı teknik heyette görev alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in yardımcısı olan eski futbolcuı Albert Riera'nın İstanbul'a gelmesi, Torrent'in ekibine katılacağı yönünde yorumlanmıştı ancak Riera, Fatih Terim'in ekibine katılmak için daha önce görüşmeler yaptığı için İstanbul'a geldiğini söylemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

İŞTE TORRENT'İN OYUN ANLAYIŞI
· Domenec Torrent, New York City'de görev yaptığı dönemde takımını nasıl oynattığını kendi sosyal medya hesabında yayınladığı videoda şu sözlerle ifade etmişti:

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

· Hızlı ve birlikte oyun.

· Baskı altında kendine güvenerek oynamak.

· Hücumda sürekli hareket halinde olmak.

· Çabuk reaksiyon göstererek topu kazanmak.

GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

· Geçiş oyununda boşlukları kullanmak.

· Geride oyun kurarak rakibi kendine çekip, çizgilerde alan yaratmak.

· Hücumda doğru anı yakalayıp rakibin boşluklarını değerlendirmek.

· Baskı altında olmayan oyuncuları bulmak.

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