GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

G.Saray'da 4 yıldır takımın başında bulunan Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İspanyol teknik adam mesaiye resmen başladı.
Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan Domenec Torrent'in teknik ekibi, maliyeti ve kontrat süresi de belli oldu.
Hürriyet'in haberine göre; Yeni görevine dün start veren ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımın başındaki ilk antrenmanına çıkan Domenec Torrent ile Galatasaray Kulübü, 6 aylık yani yarım sezonluk değil, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.