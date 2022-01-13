GALATASARAY HABERLERİ - Belli oldu! İşte Domenec Torrent'in 1.5 yıllık maliyeti

EKİBE BİR DE ANALİZ UZMANI KATILACAK

İspanyol İspanyol teknik adam, Galatasaray'a 5 yardımcısı ile birlikte görev yapacak. Önceki gün geç saatlerde Türkiye'ye adımını atan Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenörü Jordi Guerrero ve Jordi Gris, kaleci antrenörü Ricard Segarra ve atletizm antrenörü Julian Jimenez ile birlikte İstanbul'a geldi.

Aynı zamanda Domenec Torrent'in ekibine Pep Guardiola ile birlikte görev yaptığı süreçte yer alan bir de analist uzmanı önümüzdeki hafta dahil olacak.