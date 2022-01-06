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Schafer’den efsane cevap: Gazeteci misin!

Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai'yi geçerek Macaristan'da yılın futbolcusu seçilen Andras Schafer, yetiştiği Illes Akademi'ye konuk oldu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Schafer’den efsane cevap: Gazeteci misin!
Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai'yi geçerek Macaristan'da yılın futbolcusu seçilen Andras Schafer, yetiştiği Illes Akademi'ye konuk oldu... Öğrencilerin sorduğu soruları yanıtladı. Ciddi bir şekilde Galatasaray'la anılan merkez orta sahaya, "İstanbul'a gidecek misin?" diye de sorulurken, Schafer, "Gazeteci misin?" diye esprili yanıt vermeyi tercih etti. SLOVAKYA'nın DAC takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, "Futbolcu olacaksanız çok fazla transfer düşünemezsiniz. Onları sizin yerinize düşünecek insanlar var. Eğer konu bir seviyeye gelirse futbolcuya fikri sorulur. O zaman futbolcunun konuşma zamanı gelir. O zamana kadar futbolcu antrenmanlara konsantre olmalıdır" ifadesini kullandı.

ÇOK KOLAY OLMAYACAK

Slovakya basını da Galatasaray'ın Schafer'e ilgisine dikkat çekti. Aktaulity gazetesi, "Kolay transfer" iddialarına, "DAC elindeki en değerli oyuncuyu Türklerin düşündüğü kadar kolay bırakmayacaktır" diye yazdı.
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