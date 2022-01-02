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TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

Spor haberi... Süper Lig'de ilk yarının perdesi kapanırken Galatasaray ilk devreyi topladığı 27 puanla 10. sırada tamamladı. Hal böyleyken transfer dönemini iyi bir şekilde değerlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da kadroya yapılacak takviyelerin yanında, ayrılıklar da gündemde. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim de bu konuda raporunu yönetime sundu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 18:28
TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde 10'uncu sırada tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda alınan Altaş Denizlispor mağlubiyetiyle de kupadan elenerek hayal kırıklığı yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve Avrupa'da başarı hedefi olan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı öncesinde yaralarını sarmaya çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde yeni planlama içerisinde olan sarı-kırmızılılarda teknik heyet ve takıma takviyeler yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

5 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Galatasaray'da yapılanma doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerden önce takımda bazı isimlerle yolların ayrılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

Milliyet'in haberine göre; DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yolları ayırmayı hedefleyen yönetim hem maaş maliyetini hem de yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

TERİM RAPORU VERDİ
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, başta orta saha olmak üzere kanat, santrfor, kaleci ve sol bek takviyesi istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

Sarı-kırmızılıların radarında Hertha Berlin'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, milli futbolcu Yusuf Yazıcı gibi isimler bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

Sarı-kırmızılı ekibin kaleci konusundaki ilk tercihi ise GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'u geri getirmek.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

OYUNCU SATIŞI ÖNEMLİ
Galatasaray yönetimi maaş ödeme konusu başta olmak üzere transfer hamleleri için de bonservis girdisi sağlamaya önem veriyor.

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