TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

5 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILABİLİR Galatasaray 'da yapılanma doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerden önce takımda bazı isimlerle yolların ayrılması hedefleniyor.

Milliyet'in haberine göre; DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yolları ayırmayı hedefleyen yönetim hem maaş maliyetini hem de yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi istiyor.