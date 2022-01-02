TRANSFER HABERİ - Fatih Terim raporu sundu! Galatasaray'da 5 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde 10'uncu sırada tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda alınan Altaş Denizlispor mağlubiyetiyle de kupadan elenerek hayal kırıklığı yaşamıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve Avrupa'da başarı hedefi olan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı öncesinde yaralarını sarmaya çalışıyor.
Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde yeni planlama içerisinde olan sarı-kırmızılılarda teknik heyet ve takıma takviyeler yapılması bekleniyor.