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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Hollanda'dan 18'lik golcü Yusuf Barasi! Pazarlıklar başladı

Yaz transfer döneminde kadrosuna genç isimleri dahil eden Galatasaray'da 'gençleşme hamlesi' devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki gurbetçi golcü Yusuf Barasi için görüşmelere başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Hollanda'dan 18'lik golcü Yusuf Barasi! Pazarlıklar başladı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon başındaki gibi yine genç ve geleceği parlak isimlerin peşinde. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir scout ekibi ve teknik heyetin takip ettiği Yusuf Barasi için harekete geçti. Takvim'in haberine göre; yönetimin 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alkmaar'la temas kurduğu ve resmi teklif yaptığı belirlendi.

17 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Yusuf'un Hollanda kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek. Genç futbolcunun Galatasaray'a çok sıcak baktığı ve Alkmaar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ifade edildi. Bu sezon Alkmaar U21 takımında 17 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Barasi 3 kez de Hollanda 1. Ligi Eiredivisie'de boy gösterdi. Genç yetenek 3 maçta 53 dakika görev yaptı.

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