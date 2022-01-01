Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar ligde lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar ligde lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı.
Sezon başında kadrosunu genç futbolcularla güçlendiren sarı-kırmızılılar geleceğin takımını kurmak için büyük yeni bir proje hayata geçirmişti.
Galatasaray'ın bu gençlik operasyonunun ardından kötü sonuçlar alması Alman basınında gündem oldu. İşte sarı-kırmızılılarla ilgili o haber...
"Galatasaray, kulüp tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşıyor. Süper Lig'in tartışmasız lideri Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunan 'aslanlar' sezonun ilk yarısında şampiyonluk yarışında havlu attı."
"Galatasaray Türkiye Kupası'da veda etti. Turnuvaya beşinci turda giren sarı-kırmızılılar, 18 yıl aradan sonra ilk kez küme düşme tehdidi altındaki ikinci lig Altaş Denizlispor'a penaltılarla mağlup oldu."
GALATASARAY AVRUPA'DA OLMAYACAK MI?
"Sarı-kırmızılıların önümüzdeki yıl Avrupa'da mücadele edebilmeleri için sezon sonunda ligin ilk 4'ünde yer almaları, hatta 20 yıl önceki UEFA Kupası zaferini tekrarlamaları gerekiyor."
"Bir yıl Avrupa müsabakalarından men edildiği 2015/16 sezonunu görmezden gelirsek, en son on yıl önce çok kötü bir sezon geçirmişlerdi. O zamanlarda Cimbom Frank Rijkaard ile Avrupa sahnesine çıkamamıştı"
25 MİLYON EURO'LUK PROJE TEHLİKEDE
"Galatasaray'ın bu sezon başında takıma kattığı genç futbolcular 25-35 milyon Euro'ya mal oldu. Sarı-kırmızılılar bu futbolculardan kazanç elde etmek istiyorsa Avrupa'da yoluna devam etmeli."