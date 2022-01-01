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Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalma başarısı gösteren Galatasaray, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tam tersi bir performans sergiliyor. Lider Trabzonspor'un tam 19 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a elendi. Gençleşen kadrosu ile geleceğe yatırım yapan Cimbom'un bu performansı Alman basınında gündem oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 19:08 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 19:09
KEMAL TAMTÜRK
Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar ligde lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı.

Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

Sezon başında kadrosunu genç futbolcularla güçlendiren sarı-kırmızılılar geleceğin takımını kurmak için büyük yeni bir proje hayata geçirmişti.

Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

Galatasaray'ın bu gençlik operasyonunun ardından kötü sonuçlar alması Alman basınında gündem oldu. İşte sarı-kırmızılılarla ilgili o haber...

Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

"Galatasaray, kulüp tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşıyor. Süper Lig'in tartışmasız lideri Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunan 'aslanlar' sezonun ilk yarısında şampiyonluk yarışında havlu attı."

Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

"Galatasaray Türkiye Kupası'da veda etti. Turnuvaya beşinci turda giren sarı-kırmızılılar, 18 yıl aradan sonra ilk kez küme düşme tehdidi altındaki ikinci lig Altaş Denizlispor'a penaltılarla mağlup oldu."

Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

GALATASARAY AVRUPA'DA OLMAYACAK MI?

"Sarı-kırmızılıların önümüzdeki yıl Avrupa'da mücadele edebilmeleri için sezon sonunda ligin ilk 4'ünde yer almaları, hatta 20 yıl önceki UEFA Kupası zaferini tekrarlamaları gerekiyor."

Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

"Bir yıl Avrupa müsabakalarından men edildiği 2015/16 sezonunu görmezden gelirsek, en son on yıl önce çok kötü bir sezon geçirmişlerdi. O zamanlarda Cimbom Frank Rijkaard ile Avrupa sahnesine çıkamamıştı"

Galatasaray Almanya'da gündem oldu! "25 milyon Euro'luk proje risk altında"

25 MİLYON EURO'LUK PROJE TEHLİKEDE

"Galatasaray'ın bu sezon başında takıma kattığı genç futbolcular 25-35 milyon Euro'ya mal oldu. Sarı-kırmızılılar bu futbolculardan kazanç elde etmek istiyorsa Avrupa'da yoluna devam etmeli."

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