Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi belli oldu

Bu sezon DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmayan Galatasaray, devre arasında Amerikalı futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, Yedlin'in yerine sağ bek bölgesini Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile güçlendirmek için çalışmalara başladı.