Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi belli oldu

Bu sezon DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmayan Galatasaray, devre arasında Amerikalı futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, Yedlin'in yerine sağ bek bölgesini Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile güçlendirmek için çalışmalara başladı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Aslan, önceki dönemlerde de gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Mert'i satın alma opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kiralamak istiyor.
Galatasaray'ın Mert'i istemesinin en önemli sebeplerinden birisi, milli futbolcunun defans bölgesinin her noktasında görev yapabiliyor olması.