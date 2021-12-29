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Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi belli oldu

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-3 biten karşılaşmada Denizlispor'a penaltılarda elendi. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda gündeme milli futbolcu Mert Müldür gelmişti. Cimbom'un yıldız futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:27
KEMAL TAMTÜRK
Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi belli oldu

Bu sezon DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmayan Galatasaray, devre arasında Amerikalı futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, Yedlin'in yerine sağ bek bölgesini Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi belli oldu

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Aslan, önceki dönemlerde de gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Mert'i satın alma opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kiralamak istiyor.

Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi belli oldu

Galatasaray'ın Mert'i istemesinin en önemli sebeplerinden birisi, milli futbolcunun defans bölgesinin her noktasında görev yapabiliyor olması.

Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi belli oldu

TEKLİF 1.5 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Mert Müldür için Sassuolo'ya 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu yazıldı.

Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi belli oldu

Mert, 2019-20'de Avusturya ekiplerinden Rapid Viyana'dan 4,7 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuştu.

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