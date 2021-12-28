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Kaleye Doğan

Galatasaray, Muslera'nın dönüşünün beklenenden daha kısa sürme ihtimalini göz önünde bulundurarak yeniden genç kalecilere döndü. Daha önce de düşünülen Doğan Alemdar için Rennes'e kiralık teklifi yapılmasına karar verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
Kaleye Doğan
Galatasaray, Muslera'nın dönüşünün beklenenden daha kısa sürme ihtimalini göz önünde bulundurarak yeniden genç kalecilere döndü. Daha önce de düşünülen Doğan Alemdar için Rennes'e kiralık teklifi yapılmasına karar verildi. Kayserispor'dan Rennes'e giden 19 yaşındaki eldivenin kadroya girememesi nedeniyle transferine onay verilmesi bekleniyor.
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