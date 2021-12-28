Kaleye Doğan

Galatasaray, Muslera'nın dönüşünün beklenenden daha kısa sürme ihtimalini göz önünde bulundurarak yeniden genç kalecilere döndü. Daha önce de düşünülen Doğan Alemdar için Rennes'e kiralık teklifi yapılmasına karar verildi.
Galatasaray, Muslera'nın dönüşünün beklenenden daha kısa sürme ihtimalini göz önünde bulundurarak yeniden genç kalecilere döndü. Daha önce de düşünülen Doğan Alemdar için Rennes'e kiralık teklifi yapılmasına karar verildi. Kayserispor'dan Rennes'e giden 19 yaşındaki eldivenin kadroya girememesi nedeniyle transferine onay verilmesi bekleniyor.