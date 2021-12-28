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Galatasaray'dan 2. transfer taarruzu! Dennis Man için...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, daha önce resmi teklifte bulunduğu ancak reddedildiği Dennis Man transferinde yeniden atağa kalktı. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Parma, Dennis Man'ın bonservisini belirledi. İşte Galatasaray'daki Dennis Man gelişmesi... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 11:56
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'dan 2. transfer taarruzu! Dennis Man için...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda mutlaka görmek istediği isimlerde biri olan Rumen yıldız Dennis Man için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan 2. transfer taarruzu! Dennis Man için...

Parma'nın 13 milyon euro + 2 milyon bonus ile beraber toplamda 15 milyon euroya FCSB'den satın aldığı Dennis Man'ı, ucuza bırakmaya niyeti yok. İtalyan kulübünün başkanı, bu konuda net kararını vermiş durumda.

Galatasaray'dan 2. transfer taarruzu! Dennis Man için...

G.SARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
Haberde, Galatasaray'ın daha önce 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla yıldız ismi satın alma opsiyonlu kiralık istediği ancak Parma yetkililerinde bu teklifin reddedildiği bilgisine yer verildi.

Galatasaray'dan 2. transfer taarruzu! Dennis Man için...

YENİ TAARRUZ BAŞLIYOR
Avrupa futbol piyasasında şu sıralar ekonomik sıkıntı yaşanması sebebiyle Parma'nın Dennis Man konusunda katı kurallar koyduğu bilinirken, Galatasaray'ın yeniden müzakerelere başlayacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan 2. transfer taarruzu! Dennis Man için...

Parma yetkililerinin transfer için kendi rakamlarında uzlaşmak istediği aktarılırken, Rumen yıldıza Galatasaray'dan başka herhangi bir takımın ilgi duymaması da sarı kırmızılıları transferde bir adım öne çıkaran etmen konumunda.

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