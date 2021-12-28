Galatasaray'dan 2. transfer taarruzu! Dennis Man için...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda mutlaka görmek istediği isimlerde biri olan Rumen yıldız Dennis Man için önemli gelişmeler yaşanıyor.
Parma'nın 13 milyon euro + 2 milyon bonus ile beraber toplamda 15 milyon euroya FCSB'den satın aldığı Dennis Man'ı, ucuza bırakmaya niyeti yok. İtalyan kulübünün başkanı, bu konuda net kararını vermiş durumda.
G.SARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
Haberde, Galatasaray'ın daha önce 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla yıldız ismi satın alma opsiyonlu kiralık istediği ancak Parma yetkililerinde bu teklifin reddedildiği bilgisine yer verildi.