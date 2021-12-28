Aslan kupa sahnesinde! İşte Galatasaray-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası macerası bugün start alıyor. Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan (18) takım unvanını taşıyan sarı-kırmızılı takım, 5. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Kupaya üçüncü turda başlayan Denizlispor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.
FATİH TERİM DÖNÜYOR
Ligde 6 hafta cezasını çeken G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında saha kenarında olacak. Kulübeye dönecek Terim kupayı ciddiye alıyor ve fazla rotasyon yapmayı düşünmüyor. Emre Kılınç, Morutan, Mohamed, Babel gibi isimler Denizlispor maçında şans bulacak.
GALATASARAY DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Babel, Mohamed.
Denizlispor: Hüseyin, Hakan, Schwechlen, Gökhan, Emre, Ferhat, Mustafa, Bünyamin, Darri, Muhammed, Tusha.
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