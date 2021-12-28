Haberler Galatasaray Aslan kupa sahnesinde! İşte Galatasaray-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Aslan kupa sahnesinde! İşte Galatasaray-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Spor haberi... Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin oldukça altında tamamlayan Galatasaray'da hedef Ziraat Türkiye Kupası... Aslan 5. Tur mücadelesinde Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Galatasaray-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
Aslan kupa sahnesinde! İşte Galatasaray-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası macerası bugün start alıyor. Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan (18) takım unvanını taşıyan sarı-kırmızılı takım, 5. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Kupaya üçüncü turda başlayan Denizlispor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.

Aslan kupa sahnesinde! İşte Galatasaray-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

FATİH TERİM DÖNÜYOR

Ligde 6 hafta cezasını çeken G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında saha kenarında olacak. Kulübeye dönecek Terim kupayı ciddiye alıyor ve fazla rotasyon yapmayı düşünmüyor. Emre Kılınç, Morutan, Mohamed, Babel gibi isimler Denizlispor maçında şans bulacak.

Aslan kupa sahnesinde! İşte Galatasaray-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

GALATASARAY DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Babel, Mohamed.

Denizlispor: Hüseyin, Hakan, Schwechlen, Gökhan, Emre, Ferhat, Mustafa, Bünyamin, Darri, Muhammed, Tusha.

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