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Lazio'dan çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...

Ocak ayı transfer döneminde takıma bir golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray, gündemine Vedat Muriqi'yi almıştı. Bu transfer için Patrick van Aanholt takası konuşulurken, İtalya'dan sarı kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:26
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Lazio'dan çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...

Galatasaray, Diagne'nin sakatlanması ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle ara transfer döneminde takıma bir golcü takviyesi yapmayı planlamıştı. Bu doğrultuda listesine eski gözdesi Vedat Muriqi'yi alan ve bu transfer için Patrick van Aanholt'u kullanmak isteyen sarı kırmızılılara iyi haber geldi.

Lazio'dan çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...

İtalyan basınına yansıyan habere göre Lazio, Vedat Muriqi ve Lazzari'yi gönderip Van Aanholt ve Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor;

Lazio'dan çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...

"KİLİDİ İKİ İSİM AÇACAK"

"Lazio ara transferde önce sat sonra al kuralını uygulayacak. Çünkü yeni transfer yapabilmesi için bazı oyuncular ve dolayısıyla ekonomik yüklerinden kurtulmak zorunda.

Lazio için transfer pazarının kilidini iki isim açabilir: Muriqi ve Lazzari. Her ikisi de Sarri tarafından istenmiyor.

Muriqi, tatilini geçirdiği Türkiye'ye dönebilir. Kosovalının Van Aangolt ile takası konuşuluyor. Sarri ayrıca Kalinic için de görüşme halinde. Muriqi'nin yerine maliyeti düşük olan Hırvat golcüye güvenebilir."

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