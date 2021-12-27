Lazio'dan çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...

Galatasaray , Diagne 'nin sakatlanması ve Mostafa Mohamed 'in Afrika Kupası 'na gidecek olması nedeniyle ara transfer döneminde takıma bir golcü takviyesi yapmayı planlamıştı. Bu doğrultuda listesine eski gözdesi Vedat Muriqi 'yi alan ve bu transfer için Patrick van Aanholt 'u kullanmak isteyen sarı kırmızılılara iyi haber geldi.

"KİLİDİ İKİ İSİM AÇACAK"

"Lazio ara transferde önce sat sonra al kuralını uygulayacak. Çünkü yeni transfer yapabilmesi için bazı oyuncular ve dolayısıyla ekonomik yüklerinden kurtulmak zorunda.

Lazio için transfer pazarının kilidini iki isim açabilir: Muriqi ve Lazzari. Her ikisi de Sarri tarafından istenmiyor.

Muriqi, tatilini geçirdiği Türkiye'ye dönebilir. Kosovalının Van Aangolt ile takası konuşuluyor. Sarri ayrıca Kalinic için de görüşme halinde. Muriqi'nin yerine maliyeti düşük olan Hırvat golcüye güvenebilir."