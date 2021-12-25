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Galatasaray'da tarihi fiyasko kapıda!

Son dakika spor haberi: Antalyaspor maçı öncesi 24 puanla 12. sırada yer alan sarı-kırmızılılar bugüne de kazanamazsa 3 puanlı sistemde ilk kez devreyi ilk 10 sıranın dışınad bitirecek... Galatasaray 1959 sonrası sezonlara bakıldığında ise 79-80'den sonra ilk kez böyle kötü bir istatistik elde edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da tarihi fiyasko kapıda!

Tarihinin en başarısız sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray bugün ilk devrenin son maçına çıkacak. Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan, lider Trabzonspor'un tam 21 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar bugün de 3 puanı alamazsa tarihi bir rekora imza atacak.

Galatasaray'da tarihi fiyasko kapıda!

KAZANAMAZSA EYVAH!

Takvim'in haberine göre; Şu anda 24 puanla 12. sırada bulunan Galatasaray, Antalyaspor'u yenememesi durumunda devreyi kesin olarak ilk 10'un dışında tamamlayacak. Fatih Terim'in ekibi bu durumda, 3 puanlı sistemin başladığı 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez ligde devreyi ilk 10 sırada bitiremeyecek. Profesyonel futbolun başladığı 1959 yılı dikkate alındığında ise Sarı-Kırmızılılar tam 42 yıl sonra böylesine kötü bir istatistik yakalayacak. Galatasaray son olarak 1979-80 sezonunda devreyi 14. sırada bitirmişti.

Galatasaray'da tarihi fiyasko kapıda!

DEVAM EDECEK Mİ?

Cimbom şu anda 1987'den bu yana en düşük puan aldığı sezonu yaşarken, Fatih Terim de Galatasaray'ın başında en kötü istatistiklere imza atıyor. Kötü gidişatın Antalyaspor karşısında da sürüp sürmeyeceği büyük merak konusu.

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