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Galatasaray'a dünya yıldızı! Douglas Costa

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. Aslan, bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Costa için teklif yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'a dünya yıldızı! Douglas Costa

Ara transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'ın gündemine çok flaş bir isim girdi. Brezilya basını, Gremio'da kiralık oynayan ve bonservisi Juventus'ta olan Douglas Costa'nın Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını iddia etti. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Gremio'nun küme düşmesinin ardından ayrılık kararı aldığı ve Galatasaray'la görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Douglas Costa

TAKIMDAN AYRILACAK

Takvim'in haberine göre; Douglas Costa kısa süre içinde Gremio ile sözleşmesini feshedecek ve ardından Sarı-Kırmızılı takımın yolunu tutacak. Yönetimin Brezilyalı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği gelen bilgiler arasında. Juventus'la sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Douglas Costa daha önce Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk formalarını da giymişti.

Galatasaray'a dünya yıldızı! Douglas Costa

LUCE İLE YILDIZLAŞTI

Lucescu ile Ukrayna'da yıldızı parlayan yıldız futbolcu 2015'te 30 milyon Euro karşılığında Bayern'e transfer olmuştu. Müthiş sürati, çalımları ve etkili sol ayağıyla ün yapan Douglas Costa son yıllarda önemli bir düşüş yaşadı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcu Gremio formasıyla 28 maçta oynarken, 3 gol ve 2 asist üretti.

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