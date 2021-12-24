Galatasaray'a dünya yıldızı! Douglas Costa

Ara transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'ın gündemine çok flaş bir isim girdi. Brezilya basını, Gremio'da kiralık oynayan ve bonservisi Juventus'ta olan Douglas Costa'nın Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını iddia etti. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Gremio'nun küme düşmesinin ardından ayrılık kararı aldığı ve Galatasaray'la görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

TAKIMDAN AYRILACAK Takvim'in haberine göre; Douglas Costa kısa süre içinde Gremio ile sözleşmesini feshedecek ve ardından Sarı-Kırmızılı takımın yolunu tutacak. Yönetimin Brezilyalı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği gelen bilgiler arasında. Juventus'la sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Douglas Costa daha önce Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk formalarını da giymişti.