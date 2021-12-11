GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un Avrupa'da bileği bükülmüyor! İşte başarının sırrı...

Süper Lig'e lider Trabzonspor'un tam 16 puan gerisinde kalıp adeta şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise müthiş bir başarıya imza attı. Çok zorlu bir gruptan yenilgisiz lider çıkmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'ın Avrupa'daki farklı performansı bazı soruları da beraberinde getirdi.

AVRUPA'DA 'GEÇİŞ'LE SONUÇ ALIYOR Takvim, G.Saray'ın istatistiklerini masaya yatırdı ve "Neden iki kulvarda bu kadar farklı?" sorusunu yanıt aradı. Rakamlara göre Cimbom, lig ve Avrupa'da birbirinden çok farklı oyun prensipleri benimsiyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde yüzde 55,9 topa sahip olurken, Avrupa'da bu rakam 43,9'a geriliyor. Aynı şekilde toplam pas sayısı 472'den 390'a, isabetli pas sayısı 395'ten 311'e, orta sayısı 21,2'den 9.8'e iniyor. Yani ligde topa hakim olmaya çalışan Aslan, Avrupa'da ise topu rakibe bırakıp geçip hücumları ile sonuca gidiyor.