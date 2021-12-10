Muriç ve Aanholt takası

Galatasaray bir taşla iki kuş vurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar hem Vedat Muriç'i alarak forvet sorununu halletmek, hem de Patrick van Aanholt'u takasta kullanarak sol bek için devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in istediği oyuncuyu almak için boşluk yaratmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların sol bek arayan Lazio'ya Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Patrick van Aanholt'u önerdiği ifade edildi. Cimbom karşılığında da uzun süredir kadrosuna katmak istediği Vedat Muriç'i talep etti. Lazio teklife sıcak bakarken değişime 'Evet' demek için üste para da talep edecekleri öğrenildi.



Geçen hafta Galatasaraylı yöneticilerin Avrupa Ligi maçı öncesi dostluk yemeğinde bir araya geleceği bazı oyuncular için görüşmeler yapacağı iddia edilmişti. Sürpriz şekilde ortaya atılan bu iddianın arkasında dünkü maç öncesi buluşmanın olduğu konuşuluyor. Bu arada İtalya'da Lazio'ya yakınlığı ile bilinen CittaCeleste, "Bir sol bek ve bir forvet şimdi ve hemen. Savunmada durum hala analiz ediliyor. Ancak hücuma strateji ana hatlarıyla belirlenmek üzere. Her şeyden önce Muriç satılmalı... Hem de en kısa zamanda... Likidite endeksi bunu gerektiriyor" şeklinde bir haber yaptı. Lazio'da Vedat'tan ümit kesildi.