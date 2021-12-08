SPOR HABERİ - Galatasaray ısrarcı! Transfer listesinin başındaki isim Randal Kolo Muani

Bu sezon Mohamed, Diagne ve Halil'den yeteri kadar verim alamayan sarı-kırmızılı ekipte bir değişim yaşanması söz konusu... Diagne İngiliz takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Mohamed'i ise İtalyan takımları istiyor.

Halil ise kiralık olduğu için devam edecek ancak o da sezon sonunda Brentford'un yolunu tutacak. Fatih Terim bu nedenle sezon başındaki stratejisine uygun olarak hem gelecek vaat edecek hem de ileride para edecek bir isim arıyor.