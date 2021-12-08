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SPOR HABERİ - Galatasaray ısrarcı! Transfer listesinin başındaki isim Randal Kolo Muani

Spor haberi... Ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Frankfurt'un Nantes'tan ayrılmaya hazırlanan 21 yaşındaki genç yıldızı Randal Kolo Muani ilgilendiğini yazarken, G.Saray'ın da rotasını değiştirmek için devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray ısrarcı! Transfer listesinin başındaki isim Randal Kolo Muani

Ara transfer dönemi için geri sayım devam ederken transfer iddiaları da sayfalarda geniş bir şekilde yer bulmaya başladı. Galatasaray'ın gündemine gelen son isimse Nantes'tan Randal Kolo Muani...

SPOR HABERİ - Galatasaray ısrarcı! Transfer listesinin başındaki isim Randal Kolo Muani

Bu sezon Mohamed, Diagne ve Halil'den yeteri kadar verim alamayan sarı-kırmızılı ekipte bir değişim yaşanması söz konusu... Diagne İngiliz takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Mohamed'i ise İtalyan takımları istiyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray ısrarcı! Transfer listesinin başındaki isim Randal Kolo Muani

Halil ise kiralık olduğu için devam edecek ancak o da sezon sonunda Brentford'un yolunu tutacak. Fatih Terim bu nedenle sezon başındaki stratejisine uygun olarak hem gelecek vaat edecek hem de ileride para edecek bir isim arıyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray ısrarcı! Transfer listesinin başındaki isim Randal Kolo Muani

TRANSFER NANTES'IN DA İŞİNE GELECEK
Nantes ile sözleşmesinin sonuna gelen Randal Kolo Muani listenin ilk sırasında yer alırken Fransa'dan But dergisi, sarı-kırmızılı ekibin Fransız golcü konusunda ısrarlı olduğunu yazdı. Haberde, "Muani, Nantes ile devam etmeyecek ve Galatasaray, onu ikna edebileceğini düşünüyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray ısrarcı! Transfer listesinin başındaki isim Randal Kolo Muani

Fransa 21 yaş altı milli takımında oynayan genç oyuncuyu Bundesliga'dan Frankfurt da istiyor. Ancak Galatasaray genç oyuncunun rotasını değiştirmek için her şeyi yapacak gibi görünüyor" denildi. Cimbom'un sezon sonunda bedelsiz ayrılacak Muani için Nantes Kulübü'ne 'hayır' diyemeyeceği bir teklif sunacağı ifade edildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray ısrarcı! Transfer listesinin başındaki isim Randal Kolo Muani

Nantes takımında forvet mevkinde forma giyen Randal Kolo Muani, 05 Aralık 1998 tarihinde doğdu. 1.87 metre boyunda ve 73 kilo olan 23 yaşındaki oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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