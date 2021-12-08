SPOR HABERİ - Galatasaray ısrarcı! Transfer listesinin başındaki isim Randal Kolo Muani

Ara transfer dönemi için geri sayım devam ederken transfer iddiaları da sayfalarda geniş bir şekilde yer bulmaya başladı. Galatasaray'ın gündemine gelen son isimse Nantes'tan Randal Kolo Muani...
Bu sezon Mohamed, Diagne ve Halil'den yeteri kadar verim alamayan sarı-kırmızılı ekipte bir değişim yaşanması söz konusu... Diagne İngiliz takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Mohamed'i ise İtalyan takımları istiyor.
Halil ise kiralık olduğu için devam edecek ancak o da sezon sonunda Brentford'un yolunu tutacak. Fatih Terim bu nedenle sezon başındaki stratejisine uygun olarak hem gelecek vaat edecek hem de ileride para edecek bir isim arıyor.