Galatasaray Marsilya maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'dan sakatlık açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...



Muhteşem bir atmosferde oynadıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Taraftarımız arkamızda olduklarında çok daha iyi oynuyoruz. İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz." dedi.



"CİDDİ BİR SAKATLIK YOK"

Sakatlığı hakkında konuşan genç oyuncu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı." şeklinde konuştu.

"LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Gruptan lider çıkmak istediklerini ifade eden Kerem, "Benim yaptırdığım bir penaltı var. Ancak bu akşam gerçekten futbol oynadık. Gruptan çıktık. Şimdi son maçta Roma'ya liderlik için gideceğiz. Lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.

Fatih Terim ile arasındaki konuşmadan bahseden genç yıldız, "Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük." ifadelerini kullandı.