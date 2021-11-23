Galatasaray'da Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'in istatistiği dibe vurdu! En az kazandığı...

Derbide şok bir yenilgi yaşayan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışında çok geride kalırken, teknik direktör Fatih Terim de kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor. Puan tablosu, yaşanan başarısızlığı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Şu ana kadar 4 yenilgisi olan Galatasaray, Terim yönetiminde 13. haftalar itibariyle en yüksek sayıya ulaştı. Sarı- Kırmızılılar ayrıca sadece 6 galibiyet alarak Fatih Terim döneminin en az kazandığı ikinci sezonunu yaşıyor.

