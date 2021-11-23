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Galatasaray'da Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'in istatistiği dibe vurdu! En az kazandığı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Fenerbahçe derbisi sonrası moraller çöktü. Bununla beraber Fatih Terim'in, 13. haftalar itibariyla Galatasaray’ın başında en çok yenilgi yaşadığı sezonunu yaşadığı ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam ayrıca en az puan topladığı ve en az galibiyet aldığı 2. sezonunu geçiriyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'in istatistiği dibe vurdu! En az kazandığı...

Derbide şok bir yenilgi yaşayan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışında çok geride kalırken, teknik direktör Fatih Terim de kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor. Puan tablosu, yaşanan başarısızlığı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'in istatistiği dibe vurdu! En az kazandığı...

Şu ana kadar 4 yenilgisi olan Galatasaray, Terim yönetiminde 13. haftalar itibariyle en yüksek sayıya ulaştı. Sarı- Kırmızılılar ayrıca sadece 6 galibiyet alarak Fatih Terim döneminin en az kazandığı ikinci sezonunu yaşıyor.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'in istatistiği dibe vurdu! En az kazandığı...

Takvim'in haberine göre, toplanan 21 puan da Terim'le elde edilen en kötü ikinci performans oldu. Ayrıca Cimbom, tecrübeli hoca yönetiminde ikinci kez 13. haftayı 8. sırada tamamladı. Galatasaray iki sezon önce de yine Terim'le 13 maçta 5 galibiyet almış ve 8. sırada kalmıştı.

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