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Sneijder 1-0 Galatasaray

Sarı-kırmızılı takımım 6 yıl önce evindeki galibiyet gollerini atan Wesley Sneijder'in, Galatasaray'ın maçtan galibiyetle ayrılacağına inancı tam... Efsanevi yıldız zorlu maçla ilgili, "Biliyorum ki Galatasaray, evinde oynayacağı ve taraftarının desteğini hissedeceği için bu maçı kazanacaktır. Seyirci baskısı ile Galatasaray'ın 1-0 maçı kazanacağını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Sneijder 1-0 Galatasaray
Sarı-kırmızılı takımım 6 yıl önce evindeki galibiyet gollerini atan Wesley Sneijder'in, Galatasaray'ın maçtan galibiyetle ayrılacağına inancı tam... Efsanevi yıldız zorlu maçla ilgili, "Biliyorum ki Galatasaray, evinde oynayacağı ve taraftarının desteğini hissedeceği için bu maçı kazanacaktır. Seyirci baskısı ile Galatasaray'ın 1-0 maçı kazanacağını düşünüyorum" yorumunda bulundu.
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