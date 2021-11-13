Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Andrea Bertolacci için masada! Gedson Fernandes olmazsa... (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Andrea Bertolacci için masada! Gedson Fernandes olmazsa... (GS spor haberi)

Süper Lig'de orta saha bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray, devre arasında bu bölgeye iyi bir transfer yapmak istiyor. Sarı kırmızılılar, devre arasında eski oyuncusu Gedson Fernandes'le doldurmak isterken B planının ise Fatih Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma ile görüşme gerçekleştirdi. İşte görüşmeye dair tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Andrea Bertolacci için masada! Gedson Fernandes olmazsa... (GS spor haberi)

Bu sezon büyük kadar sıkıntı yaşadığı orta alanı devre arasında mutlaka takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçen Sarı-Kırmızılılar B planını da belirlemiş durumda. Takvim'in haberine göre; Yönetim, Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Bertolacci'nin transferi için resmi girişimlere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Andrea Bertolacci için masada! Gedson Fernandes olmazsa... (GS spor haberi)

ELMAS, HURMA İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Burak Elmas'ın Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat gönüşerek İtalyan yıldızla ilgili pazarlık yaptığı öğrenildi. Eğer Gedson'da yine sorun çıkarsa İtalyan futbolcu transfer edilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Andrea Bertolacci için masada! Gedson Fernandes olmazsa... (GS spor haberi)

BU SEZON 8 MAÇTA 7 GOLÜ VAR

Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e gelen Bertolacci daha önce Milan ve Roma formasını giymişti. Bu sezon ligde 8 maçta 7 gol atan 30 yaşındaki futbolcu etkili şutları ile ön plana çıkıyor.

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