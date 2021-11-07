Moskova itirazı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4. haftasında oynanan ve 1-1 tamamlanan Galatasaray- Lokomotiv Moskova karşılaşmasında mücadelenin İsviçreli hakemi Sandro Scharer'in kural hatası yaptığı gerekçesiyle başvuruda bulunuldu. Sarı-kırmızılılar, Scharer'in iki kez sarı kart gösterdiği Zhivoglyadov'u oyundan atmadığı için itirazda bulunuldu. Maçın 90+1. dakikasında Rus futbolcu Zhivoglyadov, orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na bir faul yaptı ve hakem Scharer, Rus oyuncuya sarı kart gösterdi. O sırada taç çizgisinde Diagne ve Barinov arasında kavga çıktı. Derhal kavganın olduğu bölüme koşan hakem, kavganın bitirilmesinin ardından Zhivoglyadov'a bir kez daha sarı gösterdi ancak kırmızı vermedi.

KURAL HATASI VAR

Galatasaray yönetimi, UEFA'ya başvuru yaptığını duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" ifadeleri kullanıldı.