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Lokomotiv ucuz yırttı

Temsilcimiz, Feghouli’nin attığı golle öne geçmesine karşılık Kamano’nun golüne engel olamadı. Aldığı 1 puanla 4. Haftayı da zirvede geçmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
Lokomotiv ucuz yırttı
Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden Galatasaray, dün akşam sahasında berabere kalmaktan kurtulamadı: 1-1. Nef Stadı'nın yönetimin kararıyla tam kapasite taraftarı açılmasının ardından sporseverlerin müthiş desteğiyle karşılaşmaya başlayan sarı-kırmızılılar, arka arkaya pozisyonlar buldu. Aradığı gole ise 43. dakikada Gaziantep maçının yıldızı Sofiane Feghouli'yle ulaştı. Ama golde Halil'in katkısını da söylemek gerekiyor. Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Halil rakibin müdahalelerine rağmen topu sürdü ve Lokomotiv ceza sahasına gönderdi.

ARALARINDAN GEÇTİ

Patrick van Aanholt'un indirdiği topu kontrol edip nefis bir vuruş yapan Feghouli, taraftarları coşturan golü ağlara bıraktı: 1-0. Cezayirli oyuncu, 54 ve 56. dakikalarda ise son vuruşları yapamadı. Kontrataklarla gol arayan Lokomotiv Moskova, 72'de amacına ulaştı. Maradishvili'nin sağdan kaleye gönderdiği top, Muslera ile Nelsson'un arasından geçti. Arka direkte Kamano boş kaleye topu yuvarladı: 1-1. Son dakikalar büyük bir çekişmeye sahne olurken Muslera'nın başarılı kurtarışları sayesinde Galatasaray başka gole izin vermedi ve Cimbom 1 puanla liderliğini korumayı başardı.
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