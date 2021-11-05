Lokomotiv ucuz yırttı

ARALARINDAN GEÇTİ
Patrick van Aanholt'un indirdiği topu kontrol edip nefis bir vuruş yapan Feghouli, taraftarları coşturan golü ağlara bıraktı: 1-0. Cezayirli oyuncu, 54 ve 56. dakikalarda ise son vuruşları yapamadı. Kontrataklarla gol arayan Lokomotiv Moskova, 72'de amacına ulaştı. Maradishvili'nin sağdan kaleye gönderdiği top, Muslera ile Nelsson'un arasından geçti. Arka direkte Kamano boş kaleye topu yuvarladı: 1-1. Son dakikalar büyük bir çekişmeye sahne olurken Muslera'nın başarılı kurtarışları sayesinde Galatasaray başka gole izin vermedi ve Cimbom 1 puanla liderliğini korumayı başardı.