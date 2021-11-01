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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Stanislav Cherchesov'dan flaş sözler! "Güçlü değiller"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi grup elemelerinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi Rusya milli takım eski teknik direktörü Stanislav Cherchesov konuştu. 58 yaşındaki teknik adam yaptığı konuşmada, "Galatasaray o kadar güçlü bir kulüp değil, yenilebilirler." dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 15:53
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi Stanislav Cherchesov'dan flaş sözler! "Güçlü değiller"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup elemelerinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi Rusya milli takımı eski teknik direktörü Stanislav Cherchesov konuştu.

"GALATASARAY YENİLEBİLİR"
Tecrübeli teknik adam, kendisine sorulan, "Perşembe günü oynanacak Galatasaray maçından beklentileriniz nelerdir?" sorusuna şu cevabı verdi;

"Takım [Lokomotiv Moskova] şampiyonluk yolunda hala şanslı. Son saniyelerde iki gol attılar ve dört puan geldi. Galatasaray o kadar güçlü bir takım değil, yenilebilirler. Lokomotiv'in yapması gereken de bu. Oyunu eğer keskin ve direkt kontra ataklar üzerine kurarlarsa kazanabilirler."

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