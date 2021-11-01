SPOR HABERİ - Galatasaray Beşiktaş derbisini unutturdu! Marcao ve Feghouli...

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olduğu haftada Gaziantep FK'yı yenip çok kritik bir 3 puan kazandı. Rakibini Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyeti de unutturdu.

MARCAO DEVLEŞTİ

Galatasaray'da 8 maçlık cezası bittikten sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla lige yeniden merhaba diyen Marcao, harika bir performansa imza attı. Nelsson ile çok iyi uyum sağlayan Brezilyalı stoper, büyük alkış aldı. Maç sonunda da taraftarlarla bütünleşti.