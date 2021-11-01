SPOR HABERİ - Galatasaray Beşiktaş derbisini unutturdu! Marcao ve Feghouli...

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olduğu haftada Gaziantep FK'yı yenip çok kritik bir 3 puan kazandı. Rakibini Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyeti de unutturdu.
MARCAO DEVLEŞTİ
Galatasaray'da 8 maçlık cezası bittikten sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla lige yeniden merhaba diyen Marcao, harika bir performansa imza attı. Nelsson ile çok iyi uyum sağlayan Brezilyalı stoper, büyük alkış aldı. Maç sonunda da taraftarlarla bütünleşti.
FEGHOULI GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'da bir süredir gözden uzak kalan Feghouli, dünkü maçta adeta küllerinden doğdu. İkinci yarı oyuna giren Cezayirli yıldız, Kerem Aktürkoğlu'na harika asist yaparak gözlerin pasını sildi. Feghouli ilerleyen maçlar için de teknik heyetin elini güçlendirdi.