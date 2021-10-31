Galatasaray Gaziantep maçı CANLI izle! GS Antep maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puansız geçtiği haftayı 3 puanla kapatarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor.



NEF Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Mert Güzenge oturuyor. Galatasaray - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ve maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...





GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, Halil

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, Toşça, Ertuğrul, Doğan, Maxim, Merkel, Dicko, Muhammet



GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçı BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SACHA BOEY VE ARDA TURAN FORMA GİYEMİYOR!

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamıyor. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer almadı.

GAZİANTEP FK İLE 5. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.