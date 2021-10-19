Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı! Hala o tokadın etkisinde

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı! Hala o tokadın etkisinde

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu düşen performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 22 yaşındaki futbolcunun, Marcao'dan tokat yediği Giresunspor maçından sonra çizdiği grafik canları sıktı. Olayın şokunu atlatamayan Kerem Aktürkoğlu, Giresunspor maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada sadece 1 gol atabilirken, hiç asist yapamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı! Hala o tokadın etkisinde

Ligde son 3 maçını da kazanarak zirve yarışında yeniden söz sahibi olmaya başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak Konyaspor maçında çok kötü bir futbol sergileyen genç yıldızın sürekli düşen performansı can sıkıyor.

6 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPMIŞTI
Sezona fırtına gibi giren oynadığı 6 Avrupa maçında 2 gol atıp 3 asist yapan genç yıldız, Marcao'dan tokat yediği Giresunspor deplasmanından sonra kendine gelemedi.

OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI
Takvim'in haberine göre; Kerem, Giresun maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol atabilirken, asist yapamadı. Yıldız futbolcunun olayın psikolojik etkisinden kurtulamadığı belirtiliyor.

SON DAKİKA