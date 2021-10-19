GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı! Hala o tokadın etkisinde

Ligde son 3 maçını da kazanarak zirve yarışında yeniden söz sahibi olmaya başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak Konyaspor maçında çok kötü bir futbol sergileyen genç yıldızın sürekli düşen performansı can sıkıyor.



6 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Sezona fırtına gibi giren oynadığı 6 Avrupa maçında 2 gol atıp 3 asist yapan genç yıldız, Marcao'dan tokat yediği Giresunspor deplasmanından sonra kendine gelemedi.



OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI

Takvim'in haberine göre; Kerem, Giresun maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol atabilirken, asist yapamadı. Yıldız futbolcunun olayın psikolojik etkisinden kurtulamadığı belirtiliyor.