GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Mostafa Mohamed kapışması! 6 milyon euro...

"GOLLERİM DEVAM EDECEK"
Eşini, yeni doğan çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum. Tek ihtiyacım olan bir goldü, gerisinin geleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" diye konuştu.
BORDEAUX 6 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!
Cimbom'da Mostafa Mohamed'in giderek artan performansı sebebiyle Fransızların ardından İngilizler de peşine takıldı. Bordeaux kulübünün 6 milyon euro ödemeye hazır olduğu 23 yaşındaki golcünün peşine Premier Lig ekipleri de düştü.
Sözleşmesinde 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Mostafa Mohamed için bonservisine sahip Mısır kulübü Zamalek'e önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı yönetim tarafından olumlu geri dönüş yapılması bekleniyor.