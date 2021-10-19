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GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Mostafa Mohamed kapışması! 6 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, son zamanlarda gösterdiği performansla kalitesini ispatladı. Son 2 maçta 3 gol atan Mısırlı hücum oyuncusu, oyun içindeki hareketliliğiyle de beğeni topladı. 23 yaşındaki futbolcunun artan grafiği Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Mohamed'e Fransa'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Mostafa Mohamed kapışması! 6 milyon euro...

Son iki maçta 3 gol atan Galatasaray'ın Mısırlı forveti, fiziksel dayanıklılık testlerinde takımın en iyisi oldu. Kaan'dan sonra da yağ oranı en az çıkan futbolcu konumunda. Mohamed'in giderek artan performansı sebebiyle Fransızların ardından İngilizler de peşine takıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Mostafa Mohamed kapışması! 6 milyon euro...

Sezona durgun başlayan ve fizik gücü nedeniyle zaman zaman eleştirilen Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, son iki maçta attığı 3 golle kendini gösterdi. Rize'de duble yaptıktan sonra Konyaspor karşısında da 87 dakika sahada kalan Mohamed, attığı akıl dolu golle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Mostafa Mohamed kapışması! 6 milyon euro...

TARAFTARLARIN GÖZÜNE GİRDİ
Taraftarın da övgüyle bahsettiği 23 yaşındaki forvet, idmanlarda ekstra çalışmasının ve düzenli aile hayatının saha içinde karşılığını alıyor. Fiziksel dayanıklılık testinde takım arkadaşlarını geçen Mohamed, genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük çıkan oyuncu konumunda.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Mostafa Mohamed kapışması! 6 milyon euro...

"GOLLERİM DEVAM EDECEK"
Eşini, yeni doğan çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum. Tek ihtiyacım olan bir goldü, gerisinin geleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Mostafa Mohamed kapışması! 6 milyon euro...

BORDEAUX 6 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!
Cimbom'da Mostafa Mohamed'in giderek artan performansı sebebiyle Fransızların ardından İngilizler de peşine takıldı. Bordeaux kulübünün 6 milyon euro ödemeye hazır olduğu 23 yaşındaki golcünün peşine Premier Lig ekipleri de düştü.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Mostafa Mohamed kapışması! 6 milyon euro...

Sözleşmesinde 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Mostafa Mohamed için bonservisine sahip Mısır kulübü Zamalek'e önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı yönetim tarafından olumlu geri dönüş yapılması bekleniyor.

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