Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed okları bir bir sallıyor!

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken bunu Mostafa Mohamed'in artan performansına borçlu. Mısırlı yıldız, sezon başında Bordeaux'nun kapısından dönerken son anda Cimbom'da kalmıştı. 23 yaşındaki forvet forma giydiği 6 maçta ağları sarsamamıştı. Suskunluğuna Çaykur Rizespor mücadelesinde son vermiş ve 2 defa Karadeniz ekibinin filelerini havalandırmıştı.



AKIL DOLU TAKİP

Mostafa Mohamed dün de Konyaspor maçına çok konsantre başladı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında Skubic ile Sehic topa yakındı. Mısırlı yıldız ise akıllıca onları takip etti. İki Konyalı çarpışında meşin yuvarlak ortada kaldı. Boş ağlara yollamakta zorluk çekmedi. Konya cephesi faul beklese de VAR kontrolünde pozisyonun temiz olduğuna kanaat getirildi. Aslan bu golle 3 puana uzandı.