GALATASARAY HABERLERİ: Kasıtlı hata var

G.Saray Başkanı Burak Elmas, hakem kararlarına yönelik tepkisini dile getirdi. Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'a konuk olan Başkan Elmas, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında problem yaşandığını belirtti. Elmas, "VAR hakemleriyle ilgili ciddi bir problem var. Standart problemi var. Bu hepimize karşı var. Bugün bütün rakiplerimiz bundan mağdur. Biz de mağduruz. Eskiden 'Sahada göremiyorlar.' diyorduk, meğer televizyonda da göremiyorlar" dedi.



HAKEMLERİ FUTBOLU BİLMİYORLAR



Türk hakemlerinin ciddi bir eğitim problemi olduğunu ve futbolu bilmediğini savunan Başkan Burak Elmas, "Hakemin yaptığı hata biraz hoş görülebilir ama ben VAR'da yapılan ve yapılmayanları asla hoş görmüyorum. Bunun kötü niyetli, kasıtlı yapıldığını düşünüyordum. Türk hakemlerinin ciddi bir eğitim problemi var. Hakemler futbolu bilmiyor. Aynı pozisyonda üç farklı hakem üç farklı karar verebilir mi, Türkiye'de veriyor. Ciddi anlamda sistemsel bir sorun var" ifadelerini kullandı.



KULÜP SAHİBİ ONU ALMAZDI



Radamel Falcao'nun ayrılık süreci hakkında konuşan Başkan Burak Elmas, "O dönem görev yapan herhangi bir yöneticimiz kulübün sahibi olsaydı, Falcao'yu almazdı. Falcao ile açık ve samimi koştuk. Alacağı ücretin önemli bir bölümünden kurtularak bu transfer gerçekleşti. Bu tür hamlelerimiz devam edecek. Bu takımın ücret ve kabiliyet limiti ile yaş durumunu belli bir standarda oturtmamız lazım" ifadelerini kullandı.



MOSTAFA'YI BIRAKMADIK



Burak Elmas, transferin son gününde Bordeaux'ya gideceği konuşulan Mostafa Mohamed içinse "İmkan olursa gitmek istediğini söyledi. Aramızda yaptığımız istişare sonucu göndermekten vazgeçtik" diye konuştu.



GEDSON'U TUTMAK İSTEDİLER



Gedson Fernandes'in transferiyle ilgili uğraştıklarını belirten Burak Elmas, "Çok yüksek bir bonservis istediler. İlk önce göndermek istemediklerini söylediler. Sürekli yeni yönetimin vereceği oyuncu satma veya kiralama kararını bekledik" yorumunda bulundu.



5 SEZONLUK TAKIM



Transferde teknik direktör Fatih Terim ile oluşturdukları stratejiye göre hareket ettiklerini aktaran Başkan Burak Elmas, "Bu çok önemli bir yapılanma. Bütün perspektifleri konuşarak, anlaştık. 'Her sene ilk 11'e 5-6 transfer yapacağımız bir futbol stratejisinden uzaklaşalım, Galatasaray'ı zamanla daha iyi tanıyacak, birlikte oynamaya alışacak, Galatasaray'a gelir getirebilecek ve 5 sene birlikte oynayacak genç oyuncu gurubu kuralım' dedik" yorumunu yaptı.



HALİL DERVİŞOĞLU'DA ÖNCELİK BİZİM



Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için Fatih Terim'in raporunu bekleyeceğini söyleyen Burak Elmas, "Brentford, Halil'e iyi bir teklif gelmesi halinde satmak istediğini söyledi. Biz de, 'Bir sene kiraladık. Bunun için bedel ödedik. Gelecek en iyi teklifin aynı rakamını biz ödersek transfer etme hakkı bizde olsun. Üstüne de bu ödediğimiz rakamı düşelim' dedik. Onlar da bunu kabul ettiler. Anlaşmamızda bu yazılı" dedi.



30 İSİMLE GÖRÜŞTÜK



Bu sezon 11 transfer yapıldığını kaydeden Burak Elmas, "Bu süreçte transfer ettiğimiz oyuncu sayısının 2-3 katı da olumsuz sonuçlanan görüşmemiz de oldu. Tabii bunlardan hiç bahsetmiyoruz. Gedson da bunlardan biri. Takımında başarılar diliyorum" diye konuştu.