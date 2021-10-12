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GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Taylan Antalyalı şoku! Tüm planlar bozuldu

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon performansıyla Galatasaray'ın önemli isimleri arasında yer alan Taylan Antalyalı transferin gözdesi konumuna gelmişti. Avrupa ekiplerinin radarına giren 26 yaşındaki orta saha için en ciddi talip Serie A ekibi Atalanta oldu. Çizme ekibi, sarı-kırmızılı yönetimle iletişime geçti ve ilgi mektubu gönderdi. Oyuncusundan yüksek bir bonservis bedeli kazanmak isteyen Cimbom, EURO 2020'yi bekleme kararı aldı. Ancak EURO 2020 ve sonrası süreçte beklenen olmadı ve Galatasaray'ın transferle ilgili bütün planları bozuldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 10:09
GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Taylan Antalyalı şoku! Bütün planlar bozuldu

Süper Lig'de geçen sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray'da orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Taylan Antalyalı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına takılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Taylan Antalyalı şoku! Bütün planlar bozuldu

TÜM PLANLAR BOZULDU!
Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi Atalanta ise milli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçmişti. Fakat EURO 2020 ve sonrasındaki süreçte tüm planlar bozuldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Taylan Antalyalı şoku! Bütün planlar bozuldu

Geçen sezon Marcao ile birlikte Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olan Taylan Antalyalı, bu performansıyla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. Serie A ekibi Atalanta, Taylan için sarı-kırmızılılarla iletişime geçip ilgi mektubu da gönderdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Taylan Antalyalı şoku! Bütün planlar bozuldu

Ancak, EURO 2020'de süre alamayan ve turnuva dönüşünde kasığından fıtık ameliyatı olan 26 yaşındaki orta saha, yeni sezona tutuk başlayınca gözden düştü.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Taylan Antalyalı şoku! Bütün planlar bozuldu

Fatih Terim tarafından bazı maçlarda yedek kulübesine çekilen tecrübeli oyuncuyu A Milli Takım'daki yeni hocası Kuntz da 11'de tercih etmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Taylan Antalyalı şoku! Bütün planlar bozuldu

Taylan'daki bu düşüş sebebiyle kendisini uzun süredir takip eden Atalanta'dan somut adım gelmedi. Geçen sezon zam sözü verilmesine rağmen 2.5 milyon TL'lik ücretinde iyileştirme yapılmayan yıldız futbolcunun Galatasaray'la 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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