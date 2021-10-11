GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da eski aşk alevlendi! Gedson Fernandes transferi ocak ayında bitiyor

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Kulübü ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Portekiz oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor. Gedson Fernandes, bu sezon 3 maçta sadece 47 dakika forma giyebildi. Transfermarkt verilerine göre Fernandes'in piyasa değeri 12 milyon euro.