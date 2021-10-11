GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da eski aşk alevlendi! Gedson Fernandes transferi ocak ayında bitiyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu gençleştiren Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında taraftarının beklentisine karşılık veremedi. Bu süreçte 10 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, ocak ayı için kolları sıvadı.
Devre arasında yeni bir transfer operasyonuna hazırlanan Cimbom'da listedeki ilk isim ise eski futbolcusu Gedson Fernandes... Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yoğujn çaba sarf ettiği Portekizli orta sahanın transferini, kulübü Benfica'nın oyuncuyu satmak istememesi nedeniyle gerçekleştirememişti.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Benfica'da başkanlık koltuğuna Rui Costa'nın seçilmesi bu transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyi bir ilişki içinde olduğu Rui Costa'yı bizzat arayarak bu transferi sonlandıracağı öğrenildi.