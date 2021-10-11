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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da eski aşk alevlendi! Gedson Fernandes transferi ocak ayında bitiyor

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 10 puan kaybeden ve oyun olarak da taraftarını tatmin edemeyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda ocak ayında yeni bir operasyon yapılacağı öğrenilirken, listedeki ilk ismin Gedson Fernandes olduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'le iyi ilişkiler içinde olan Rui Costa'nın Benfica başkanlığına seçilmesi, transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:33
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da eski aşk alevlendi! Gedson Fernandes transferi ocak ayında bitiyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu gençleştiren Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında taraftarının beklentisine karşılık veremedi. Bu süreçte 10 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, ocak ayı için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da eski aşk alevlendi! Gedson Fernandes transferi ocak ayında bitiyor

Devre arasında yeni bir transfer operasyonuna hazırlanan Cimbom'da listedeki ilk isim ise eski futbolcusu Gedson Fernandes... Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yoğujn çaba sarf ettiği Portekizli orta sahanın transferini, kulübü Benfica'nın oyuncuyu satmak istememesi nedeniyle gerçekleştirememişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da eski aşk alevlendi! Gedson Fernandes transferi ocak ayında bitiyor

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Benfica'da başkanlık koltuğuna Rui Costa'nın seçilmesi bu transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyi bir ilişki içinde olduğu Rui Costa'yı bizzat arayarak bu transferi sonlandıracağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da eski aşk alevlendi! Gedson Fernandes transferi ocak ayında bitiyor

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Kulübü ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Portekiz oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor. Gedson Fernandes, bu sezon 3 maçta sadece 47 dakika forma giyebildi. Transfermarkt verilerine göre Fernandes'in piyasa değeri 12 milyon euro.

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