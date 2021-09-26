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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim galibiyetin şifresini belirledi

Son dakika spor haberi: Göztepe maçına özel olarak hazırlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ileri uçtaki isimlerin daha fazla topla buluşturulmasını istedi. Rakip beklerin eksiklerini video analizlerle gösteren Terim, kanatlarda oynatmayı düşündüğü oyunculara yapmalarını istediği hamlelerden bahsetti. Ofsayt pozisyonlarında sürekli hata yapan rakiplerinin bu eksiklerini değerlendirmelerini talep etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim galibiyetin şifresini belirledi

Göztepe karşısında kazanmak zorunda olan Galatasaray'da Fatih Terim, rakibin eksik yönlerini anlattı. Tecrübeli teknik adam, rakibin hücumda ve savunmada önemli hatalar yaptığını belirterek "Bu Göztepe'ye pozisyon vereceğiz anlamına gelmesin. Yakaladığımız pozisyonları da gole çevirmeliyiz" diye konuştu.

"Kanatlardan saldırılara karşı savunma" konusunda rakip beklerin eksiklerini video analizlerle gösteren Terim kanatlarda oynatmayı düşündüğü oyunculara yapmalarını istediği hamlelerden bahsetti. İstediklerini gösterdi. Ofsayt pozisyonlarında sürekli hata yapan rakiplerinin bu eksiklerini değerlendirmelerini talep etti.

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