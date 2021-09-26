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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Omar Elabdellaoui mucizesi

Son dakika Galatasaray haberleri: Yılbaşı gecesi yüzünde havai fişek patlayıp ölümden dönen Omar Elabdellaoui, kız kardeşinin kök hücresi ile ABD'de tedavi edildi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in her şey planlandığı gibi giderse devre arası Yedlin'i gönderip takıma Omar'ı monte edeceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Omar Elabdellaoui mucizesi

Çok sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da yüzleri Omar Elabdellaoui güldürdü. Yılbaşı gecesi yüzünde havai fişek patlayan ve ölümden dönen Norveçli yıldız için "Futbol hayatı bitti" yorumları yapılmıştı. Ancak Omar ailesi ve Galatasaray'dan gelen büyük desteğin de gücüyle hiç vaçgeçmedi. Ve yıldız futbolcu dönüş için geri sayıma geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Omar Elabdellaoui mucizesi

ÇOK BAŞARILI SONUÇ ALINDI

Hastanede yapılan tedavisinin ardından ABD'ye giden Omar'a kız kardeşinden alınan kök hücreler nakil edildi. Yapılan operasyonun son derece olumlu sonuç verdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Omar Elabdellaoui mucizesi

DOKTORLARIN RAPORU OLUMLU

Takvim'in haberine göre; önceki gün İstanbul'a dönen yıldız futbolcu için kulüp doktorları olumlu rapor verdi. Her şey yolunda giderse Omar'ın kısa süre içinde takımla idmanlara başlaması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Omar Elabdellaoui mucizesi

YEDLİN'İN BİLETİ KESİLDİ

Terim'in de Omar için planlarının olduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca, performansı çok düşük olan Yedlin'i devre arası gönderip, Norveçli sağ beki takıma dahil etmeyi düşünüyor.

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