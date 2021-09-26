GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Omar Elabdellaoui mucizesi

Çok sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da yüzleri Omar Elabdellaoui güldürdü. Yılbaşı gecesi yüzünde havai fişek patlayan ve ölümden dönen Norveçli yıldız için "Futbol hayatı bitti" yorumları yapılmıştı. Ancak Omar ailesi ve Galatasaray'dan gelen büyük desteğin de gücüyle hiç vaçgeçmedi. Ve yıldız futbolcu dönüş için geri sayıma geçti.