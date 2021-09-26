GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Omar Elabdellaoui mucizesi

Çok sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da yüzleri Omar Elabdellaoui güldürdü. Yılbaşı gecesi yüzünde havai fişek patlayan ve ölümden dönen Norveçli yıldız için "Futbol hayatı bitti" yorumları yapılmıştı. Ancak Omar ailesi ve Galatasaray'dan gelen büyük desteğin de gücüyle hiç vaçgeçmedi. Ve yıldız futbolcu dönüş için geri sayıma geçti.
ÇOK BAŞARILI SONUÇ ALINDI
Hastanede yapılan tedavisinin ardından ABD'ye giden Omar'a kız kardeşinden alınan kök hücreler nakil edildi. Yapılan operasyonun son derece olumlu sonuç verdiği öğrenildi.
DOKTORLARIN RAPORU OLUMLU
Takvim'in haberine göre; önceki gün İstanbul'a dönen yıldız futbolcu için kulüp doktorları olumlu rapor verdi. Her şey yolunda giderse Omar'ın kısa süre içinde takımla idmanlara başlaması bekleniyor.