SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaray açıklamamıştı! Olimpiu Morutan'ın transfer belgeleri basına sızdı (Gs spor haberi)

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Romanya ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan geçtiğimiz günlerde ülkesinde gündem olmuştu. Morutan'ın eski takımı Botosani, FCSB'nin satışından %10'luk payını beklerken bununla ilgili bir gelişme olmamış durumda. Eski kulübünün sahibi Valeriu Iftime ise süreçle ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirtirken Morutan'a da tepki göstermişti.

Rumen basınında konuyla alakalı birçok haber yazılıp çizilirken, Morutan'ın satışına yönelik belgeler Rumen basınında yayınlandı. Morutan'ın Galatasaray'a transferine yönelik Rumen haber kaynaklarından 'gsp.ro'nun yayınladığı belgelerde yer alan bilgilere göre Rumen oyuncu için Galatasaray ile yapılan anlaşma şöyle;

BONSERVİS

• 3.5 milyon Euro (700.000 Euro-10 Kasım 2021'de, 750.000 Euro-10 Mart 2022'de, 900.000 Euro-10 Eylül 2022'de, 1.150.000 Euro-10 Ocak 2023'te ödenecek.)

• Sonraki satıştan pay %20

BONUSLAR

• 1 milyon Euro (CL gruplarına kalınırsa)

• 300 bin Euro (UEL gruplarına kalınırsa)

• 600 bin Euro (Morutan 15 maça çıkarsa)

BONUSLAR DUYURULMAMIŞTI!

Morutan transferi sonrası Galatasaray cephesinden yapılan resmi açıklamada bonus ve sonraki satıştan pay kısmı kamuoyu ile paylaşılmamıştı.