Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yıldız atağı! Fatih Terim gözüne kestirdi (GS spor haberi)

Süper Lig 'de ilk 5 haftada iyi bir çıkış yakalayamayan Galatasaray 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, genç yıldız adayını gündemine aldı.

Fatih Terim 2019 yılında İngiltere ile Danimarka U-16 Milli Takımları arasında oynanan maçta izlediği Mohamed-Ali Cho'yu takip etmeye devam ediyor.

Forvet arkasında forma giyen oyuncu bu sezon sürpriz bir çıkış yaptı. Angers'te 4 maçta oynadı 1 de gol attı. Başarılı teknik adam, 17 yaşındaki oyuncu için Şükrü Hanedar'ı görevlendirdi.