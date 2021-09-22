Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yıldız atağı! Fatih Terim gözüne kestirdi (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yıldız atağı! Fatih Terim gözüne kestirdi (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de ilk 5 haftada iyi bir çıkış yakalayamayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, genç yıldız adayını gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in, 17 yaşındaki yıldız adayı Mohamed-Ali Cho'nun transferini istedi. Öte yandan Terim, Mohamed-Ali Cho transferi için Şükrü Hanedar'ı görevlendirdi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:29 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:37
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yıldız atağı! Fatih Terim gözüne kestirdi (GS spor haberi)

Süper Lig'de ilk 5 haftada iyi bir çıkış yakalayamayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, genç yıldız adayını gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yıldız atağı! Fatih Terim gözüne kestirdi (GS spor haberi)

Fatih Terim 2019 yılında İngiltere ile Danimarka U-16 Milli Takımları arasında oynanan maçta izlediği Mohamed-Ali Cho'yu takip etmeye devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yıldız atağı! Fatih Terim gözüne kestirdi (GS spor haberi)

Forvet arkasında forma giyen oyuncu bu sezon sürpriz bir çıkış yaptı. Angers'te 4 maçta oynadı 1 de gol attı. Başarılı teknik adam, 17 yaşındaki oyuncu için Şükrü Hanedar'ı görevlendirdi.

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