Fatih Terim Galatasaray'a onu transfer etmek istiyor! Mbaye Diagne yerine Arthur Cabral

Mbaye Diagne'yi bir an önce göndermek isteyen, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'den ise çok da memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ileri ucu sırtlayabilecek bir forvet oyuncusu almak istiyor. Scout ekibi pek çok oyuncuyu izliyor. Sürekli not tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı her hafta bu notları inceliyor. Tecrübeli teknik adamın hayali Ocak ayında "makine" gibi gol atacak bir golcüde. Terim'in hayalindeki isimse İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Arthur Cabral …

POTANSİYELİ YÜKSEK

Avrupa Kupaları'nda geride kalan 6 maçta 8 gol ve 4 asist, İsviçre Ligi'nde de yine 6 maçta 8 gol ve 2 asistle oynayan Cabral'ın geleceğinin çok parlak olduğunu düşünen Terim, Başkan Burak Elmas'a, "Böyle bir golcüye ihtiyacımız var" dedi. Basel'de oynarken Mohamed Salah'ın transfer edilmesi için yoğun çaba gösteren Terim başarılı olamamıştı. Salah daha sonra dünyanın en iyi futbolcuları arasına girmişti. Terim, Cabral'ın da çok önemli bir yıldız olacağını düşünüyor.