Son dakika spor haberi: Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Muslera Serkan Kırıntılı'nın üzerine yürüdü

48. dakikada Necati Ateş ile Bülent Korkmaz tartıştı. Bülent Korkmaz, Galatasaray kulübesine doğru hareketlendi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre meslektaşı Serkan Kırıntılı'nın maç boyunca zaman geçirmesine çok sinirlenen Fernando Muslera, tünele önce girmesine rağmen soyunma odasına gitmedi ve Serkan'ı beklemeye başladı.