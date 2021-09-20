Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Muslera Serkan Kırıntılı'nın üzerine yürüdü

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Muslera Serkan Kırıntılı'nın üzerine yürüdü

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmada zaman geçiren Alanyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'ya çok sinirlendi. Kızgın olan deneyimli eldiven, mücadele sonrası Kırıntılı'nın üzerine yürüdü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 08:47
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Muslera Serkan Kırıntılı'nın üzerine yürüdü

Gergin geçen Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalar güne damga vurdu. Saha kenarında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz arasında başlayan tartışma soyunma odası koridorlarına taştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Muslera Serkan Kırıntılı'nın üzerine yürüdü

48. dakikada Necati Ateş ile Bülent Korkmaz tartıştı. Bülent Korkmaz, Galatasaray kulübesine doğru hareketlendi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Muslera Serkan Kırıntılı'nın üzerine yürüdü

Sabah'ta yer alan habere göre meslektaşı Serkan Kırıntılı'nın maç boyunca zaman geçirmesine çok sinirlenen Fernando Muslera, tünele önce girmesine rağmen soyunma odasına gitmedi ve Serkan'ı beklemeye başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Muslera Serkan Kırıntılı'nın üzerine yürüdü

"Zaman geçirmesinden nefret ediyorum" diye isyan eden Muslera sakinleştirilmeye çalışıldı. Uruguaylı 1 numara, Serkan'ı görür görmez üzerine yürüdü ancak iki kulüp yetkilileri araya girip kavgayı önledi.

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