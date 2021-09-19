Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Morutan'a özel görev

Süper Lig 'de çıktığı son iki maçta da 2-0 öne geçip, 90 dakikayı 2-2 tamamlayan ve 4 önemli puan kaybeden Galatasaray , bugünkü Alanyaspor karşılaşmasında şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Hafta içinde Avrupa Ligi'ndeki Lazio galibiyetiyle büyük moral bulan Sarı- Kırmızılı ekipte, ideal 11 de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayal ettiği oyunu oynayabilecek kadroyu büyük ölçüde belirlemiş gibi görünüyor.

YİNE MORUTAN'A ÖZEL GÖREV

Fatih hoca, tıpkı Lazio karşısında olduğu gibi, Morutan'a bir kez daha özel görev verdi. Rumen oyuncuyu yine sağ kenarda kullanacak olan Terim, genç futbolcunun klasik bir kanat oyuncusundan ziyade, sürekli merkeze ve ceza sahasına girerek skora yakın olmasını istiyor. Tecrübeli hocanın uzaktan şutlar konusunda Morutan'a yine serbestlik tanıdığı da gelen haberler arasında.