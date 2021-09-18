Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni hedef Alanya! Lazio sonrası...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetle başlarken büyük öz güven ve moral kazandı. Cimbom, 90 dakika savaşırken, İtalyan devine göz açtırmadı. Rakip kalede son vuruşlar daha etkili yapılsa sarı-kırmızılılar farklı bir galibiyet de alabilirdi. Lazio zaferiyle Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberliklerini unutturan Cimbom, gözünü Alanyaspor maçına dikti. Yarın, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı mutlaka kazanmak isteyen Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

ORTA SAHA NEFES ALDIRMADI

Maç sonunda soyunma odasında futbolcularını kutlayan Teknik Direktör Fatih Terim, "Hepinizi tek tek kutluyorum. Kendinize yakışan mücadeleyi sahada gösterdiniz. Helal olsun size… Yeni başlıyoruz. Çok daha iyi olacağımıza eminim. Artık kazanarak devam etmeliyiz" dediği öğrenildi. Cimbom'da orta saha oyuncularının yaptığı yüksek tempo ve isabetli pasları da dikkat çekti. Cicaldau, Taylan ve Berkan üçlüsü pres ve karşı presi çok iyi yaparak Galatasaray'ın merkezde çok etkili olmasını sağladı. Ön hatta görev yapan Kerem, Morutan ve Halil de hem ön alan baskısını hem de geriye yardımı maçın büyük bölümünde göstererek galibiyetin mimarlarından oldu.