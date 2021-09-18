Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları Avrupa'da ses getirdi! Yaş ortalaması...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları Avrupa'da ses getirdi! Yaş ortalaması...

Son dakika spor haberi... Kanarya, Frankfurt'u Almanya'da elinden kaçırırken 11'inde 25 yaş altı 6 isim boy gösterdi. Oynanan futbol herkesi gelecek için herkese umut verdi. Aslan ise Lazio'yu evinde dize getirirken ilk 11'in yaş ortalaması sadece 25,2'ydi... 25 yaş altı tam 7 futbolcu İtalyan devinin karşısında 11'de forma giydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları Avrupa'da ses getirdi! Yaş ortalaması...

Önceki gece Avrupa Ligi'nde sahne alan iki temsilcimiz aldığı skorlar ve oynadıkları futbolla göğsümüzümü kabarttı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray gençleşmiş kadroları ile herkese umut dağıttı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları Avrupa'da ses getirdi! Yaş ortalaması...

GALİBİYETİ KIL PAYI KAÇIRDI
Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe Eintracht Frankfurt deplasmanında galibiyeti kıl payı kaçırdı... Alman ekibini adeta sürklase eden Sarı-Lacivertliler'de sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması sadece 26,4 oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları Avrupa'da ses getirdi! Yaş ortalaması...

ARDA VE MUHAMMED SIRADA
Ayrıca Fenerbahçe'nin ilk 11'de 25 yaş altında tam 6 futbolcunun oynaması da dikkat çekti. Kulübede de Arda Güler ve Muhammed gibi genç yıldızlar forma giymek için bekliyordu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları Avrupa'da ses getirdi! Yaş ortalaması...

GENÇLER SAHADA IŞIK SAÇTI
Galatasaray ise evinde Lazio'yu dize getirirken gençler yıldız gibi parladı. Sarı-Kırmızılılar'ın 25,2 yaş ortalaması ilk 11'inde 25 yaş altında tam 7 isim oynadı. Cimbom futboluyla ışık saçtı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları Avrupa'da ses getirdi! Yaş ortalaması...

HERKESİ HEYECANLANDIRDI
Türk futbolunun iki lokomotif kulübünün gençlik hamlesi gelecek adına herkesi heyecanlandırdı. Hem Fenerbaçe hem de Galatasaray şimdi gözünü Avrupa Ligi'nde bir üst tura dikti.

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