Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları Avrupa'da ses getirdi! Yaş ortalaması...

Önceki gece Avrupa Ligi'nde sahne alan iki temsilcimiz aldığı skorlar ve oynadıkları futbolla göğsümüzümü kabarttı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray gençleşmiş kadroları ile herkese umut dağıttı.

GALİBİYETİ KIL PAYI KAÇIRDI

Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe Eintracht Frankfurt deplasmanında galibiyeti kıl payı kaçırdı... Alman ekibini adeta sürklase eden Sarı-Lacivertliler'de sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması sadece 26,4 oldu.