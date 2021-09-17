Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü bilet fiyatlarında düzenlemeye gidiyor!

Galatasaray Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Alanyaspor maçından başlamak üzere bilet fiyatlarında düzenlemeye gidildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:



Galatasaray seninle güzel! Pandemi koşulları bizi sevdiklerimizden ayrı düşürdü. Takımımız ve stadımız seni özledi...

Takımımızın yanında olabilesin diye, Aytemiz Alanyaspor maçından başlamak üzere, taraftarlarımızdan gelen talep doğrultusunda bilet fiyatlarımızı yeniden düzenliyoruz.

Galatasaray seni yanında görmek istiyor.

Haydi büyük Galatasaray taraftarı; HES kodunu ve biletini al, destekle tribünde Aslanları!