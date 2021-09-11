Taşın altına elini koydu

Galatasaray'a futbol ve voleybol branşlarında destekte bulunan Tunç Holding, basketbolda da taşın altına elini soktu. Tunç Holding, dünya çapında kazandığı başarılarla adından söz ettiren Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı'na isim sponsoru oldu. Basın toplantısına katılan Tunç Holding Başkanı Dinçer Azaphan, "İnşallah önümüzdeki ay ve yıllarda sizinle çok görüşeceğiz. Galatasaray'a katkıda bulunmak çocukluk hayalimdi. Çok şükür o günleri de gördük. Yeni anlaşmalara imza atacağız" dedi.



LAZIO MAÇI ASLANTEPE'DE



Sponsorluk anlaşmasına katılan Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Türk Telekom Stadyumu'nun zemini hakkında bilgi verdi. Ünlü, "Stat daha önce UEFA kriterlerini geçti. Ancak risk almadık. Lazio maçına kadar bu yüzden oynamak istemedik. Lazio maçını %99 stadımızda oynayacağız. Sahanın durumu da çok iyi" dedi.



KOLTUKLAR YENİLENİYOR



Köksal Ünlü, Türk Telekom Stadyumu'nun koltuklarının yenilenmesi ile ilgili çalışmaların kısa zamanda başlayacağını söyledi. Ünlü, "Koltukları yeniliyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak. Basit bir boya sistemiyle değil, endüstriyel kimyasal boya gerekiyor. Ekim ortasına kadar alt katı bitireceğiz" şeklinde konuştu.



İKİ SPONSORLA GÖRÜŞÜYORUZ



Türk Telekom Stadyumu'nun yeni isim sponsorluğu konusunda yeni gelişmelerin yaşandığını söyleyen Köksal Ünlü, "Stat isim hakkını değerini bulmadan vermeyeceğiz. İki sponsorla görüşüyoruz. Bu çok uzamayacak. Belli bir değere ulaştığınız zaman geriye rötuşlar kalıyor. Kısa vadede açıklayacağız" ifadelerini kullandı.