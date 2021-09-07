Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 900 bin TL ile takımın en kazanan isimleri arasında yer alan genç futbolcuya zam yapma kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere geldi ve üç oyuncu için bu ay içerisinde somut adımlar atılacak. Bordeaux'ya transferi direkten dönen Mostafa Mohamed, yönetimin gündeminde ilk sırayı kaplıyor. 77. dakikada oyuna girdiği Gabon deplasmanında 90'da attığı golle ülkesini yenilmekten kurtaran Mısırlı golcüden özel hayatına dikkat etmesi istenecek. Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılacak.

KEREM 20 MİLYON EURO

Marcao'yu affeden sarı- kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktür- koğlu'nun da gönlünü alacak. 900 900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

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