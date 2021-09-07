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Galatasaray'dan Mbaye Diagne ve transfer kararı! Fatih Terim istedi ve...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Mbaye Diagne ile ilgili son karar çıktı. Fatih Terim Diagne'nin Galatasaray'da kalmasını istedi, Genoa'dan gelen transfer teklifi geri çevrildi. Mohamed’i yedek kulübesine iten Diagne, Ocak 2018’den bu yana 66 maçta attığı 53 golle ligin en skorer ismi. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 06:50
Galatasaray'dan Mbaye Diagne ve transfer kararı! Fatih Terim istedi ve...

Galatasaray, satış listesine koyduğu Mbaye Diagne'yi artık satmayı düşünmüyor. Uzun süre kendisine takım aradıktan sonra istediği gibi bir teklif bulamayınca sarı-kırmızılı takıma katılan Senegalli, bu dönemde Galatasaray'ın en formda oyuncusu olarak dikkat çekti. Teknik heyet, Falcao ile de yolların ayrılmasının ardından Diagne'nin takımda tutulmasını istedi.

Avrupa'da transfer döneminin son gününde Galatasaray ile masaya oturan İtalya Genoa, sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etti. Burak Elmas ve yönetimi, teknik heyetin isteği doğrultusunda bu teklifi reddetti. Galatasaray bu sezon transfer döneminde Cagliari ve Norwich'ten Diagne için gelen transfer tekliflerini de geri çevirmişti.

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