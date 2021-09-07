Galatasaray'dan Mbaye Diagne ve transfer kararı! Fatih Terim istedi ve...

Galatasaray, satış listesine koyduğu Mbaye Diagne'yi artık satmayı düşünmüyor. Uzun süre kendisine takım aradıktan sonra istediği gibi bir teklif bulamayınca sarı-kırmızılı takıma katılan Senegalli, bu dönemde Galatasaray'ın en formda oyuncusu olarak dikkat çekti. Teknik heyet, Falcao ile de yolların ayrılmasının ardından Diagne'nin takımda tutulmasını istedi.



Avrupa'da transfer döneminin son gününde Galatasaray ile masaya oturan İtalya Genoa, sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etti. Burak Elmas ve yönetimi, teknik heyetin isteği doğrultusunda bu teklifi reddetti. Galatasaray bu sezon transfer döneminde Cagliari ve Norwich'ten Diagne için gelen transfer tekliflerini de geri çevirmişti.