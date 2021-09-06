Önce anlaştı sonra yolladı!

Emre Taşdemir'den sonra yine sözleşmesi uzatılan Emre Akbaba'nın da kiralık gönderilmesi eleştiri konusu oldu. Taşdemir'in yıllık ücretine yüzde yüz zam yapılarak Giresun'a Emre Akbaba'nın ise Alanya'ya kiralanması planlama hatası olarak yorumlanırken, kaleci sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılılarda Okan Koçuk'un da Girsunspor'a kiralık verilmesi hatalı bulunmuştu.
Emre Taşdemir'den sonra yine sözleşmesi uzatılan Emre Akbaba'nın da kiralık gönderilmesi eleştiri konusu oldu. Taşdemir'in yıllık ücretine yüzde yüz zam yapılarak Giresun'a Emre Akbaba'nın ise Alanya'ya kiralanması planlama hatası olarak yorumlanırken, kaleci sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılılarda Okan Koçuk'un da Girsunspor'a kiralık verilmesi hatalı bulunmuştu.